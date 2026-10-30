Verluste in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Index-Bewegung

30.10.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX zeigt sich am Freitagmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag verliert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,71 Prozent auf 25.881,00 Punkte.

Bei 25.876,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.040,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 25.116,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.692,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.128,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,35 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 4,00 Prozent auf 49,88 EUR), Beiersdorf (+ 2,95 Prozent auf 83,18 EUR), Henkel vz (+ 2,44 Prozent auf 80,60 EUR), Symrise (+ 2,18 Prozent auf 93,76 EUR) und Scout24 (+ 1,99 Prozent auf 84,45 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Infineon (-4,30 Prozent auf 51,69 EUR), HOCHTIEF (-2,55 Prozent auf 374,40 EUR), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR) und Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.502.215 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Mit 7,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net