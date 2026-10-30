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Index-Bewegung

Verluste in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Verluste in Frankfurt: So steht der LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX zeigt sich am Freitagmittag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
49.73 EUR 1.84 EUR 3.84 %
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Beiersdorf AG
82.48 EUR 2.04 EUR 2.54 %
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Deutsche Bank AG
30.21 EUR -0.79 EUR -2.55 %
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Deutsche Telekom AG
25.88 EUR 0.29 EUR 1.13 %
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Henkel KGaA Vz.
80.44 EUR 1.92 EUR 2.45 %
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HOCHTIEF AG
372.60 EUR -12.80 EUR -3.32 %
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Infineon AG
50.95 EUR -2.20 EUR -4.14 %
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SAP SE
212.40 EUR 3.85 EUR 1.85 %
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Scout24
84.75 EUR 1.80 EUR 2.17 %
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Siemens AG
265.70 EUR -8.30 EUR -3.03 %
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Siemens Energy AG
127.00 EUR -7.96 EUR -5.90 %
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Symrise AG
91.06 EUR -0.44 EUR -0.48 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.34 EUR 0.32 EUR 0.46 %
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Vonovia SE
16.30 EUR 0.28 EUR 1.75 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,807.00 EUR -260.00 EUR -1 %
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Am Freitag verliert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,71 Prozent auf 25.881,00 Punkte.

Bei 25.876,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26.040,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 25.116,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.692,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.128,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,35 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 4,00 Prozent auf 49,88 EUR), Beiersdorf (+ 2,95 Prozent auf 83,18 EUR), Henkel vz (+ 2,44 Prozent auf 80,60 EUR), Symrise (+ 2,18 Prozent auf 93,76 EUR) und Scout24 (+ 1,99 Prozent auf 84,45 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Infineon (-4,30 Prozent auf 51,69 EUR), HOCHTIEF (-2,55 Prozent auf 374,40 EUR), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR) und Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.502.215 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Mit 7,88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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