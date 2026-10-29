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Kursentwicklung im Fokus

Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX nachmittags

Der Handel in Frankfurt verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
21.55 EUR 0.15 EUR 0.70 %
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Befesa
37.05 EUR 0.60 EUR 1.65 %
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HAMBORNER REIT
4.00 EUR -0.04 EUR -0.87 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.19 EUR -0.13 EUR -9.86 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.90 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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LPKF Laser & Electronics AG
10.55 EUR -1.50 EUR -12.45 %
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Mutares
28.10 EUR -0.55 EUR -1.92 %
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OHB SE
245.50 EUR -15.00 EUR -5.76 %
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PVA TePla AG
31.76 EUR 1.98 EUR 6.65 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
76.70 EUR -1.50 EUR -1.92 %
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SGL Carbon SE
4.92 EUR 0.12 EUR 2.61 %
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Vincorion
19.90 EUR 0.86 EUR 4.52 %
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Indizes
SDAX
18,443.59 EUR 20.90 EUR 0.11 %
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Am Donnerstag verbucht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,10 Prozent auf 18.403,46 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91,582 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,236 Prozent auf 18.379,16 Punkte an der Kurstafel, nach 18.422,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18.286,23 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.466,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1,37 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2026, den Stand von 18.379,10 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 18.564,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 16.871,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,04 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Basler (+ 10,42 Prozent auf 23,85 EUR), SGL Carbon SE (+ 9,35 Prozent auf 5,44 EUR), Befesa (+ 7,60 Prozent auf 37,50 EUR), PVA TePla (+ 4,32 Prozent auf 32,34 EUR) und Vincorion (+ 3,40 Prozent auf 19,78 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Heidelberger Druckmaschinen (-12,37 Prozent auf 1,18 EUR), OHB SE (-6,54 Prozent auf 243,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-5,49 Prozent auf 74,90 EUR), Mutares (-4,25 Prozent auf 27,05 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,43 Prozent auf 11,25 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3.343.731 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht im SDAX mit 5,399 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,51 zu Buche schlagen. Mit 8,63 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG

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