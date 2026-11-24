TecDAX im Blick

So bewegt sich der TecDAX am Morgen.

Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,28 Prozent auf 3.875,02 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 535,378 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 3.882,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3.885,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 3.872,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.887,82 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der TecDAX auf 4.024,30 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4.049,23 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.459,68 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,92 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 2,22 Prozent auf 184,00 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,05 Prozent auf 14,92 EUR), HENSOLDT (+ 1,07 Prozent auf 77,68 EUR), Sartorius vz (+ 0,75 Prozent auf 296,00 EUR) und Ottobock (+ 0,39 Prozent auf 38,35 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil AIXTRON SE (-7,65 Prozent auf 29,59 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 47,30 EUR), Infineon (-0,99 Prozent auf 47,94 EUR), PVA TePla (-0,96 Prozent auf 26,70 EUR) und JENOPTIK (-0,89 Prozent auf 35,74 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 179.595 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net