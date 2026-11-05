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TecDAX-Marktbericht

Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start leichter

Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start leichter

Der TecDAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
35.28 EUR -0.46 EUR -1.29 %
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Deutsche Telekom AG
26.26 EUR -0.37 EUR -1.39 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
106.60 EUR 1.00 EUR 0.95 %
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EVOTEC SE
2.99 EUR 0.04 EUR 1.42 %
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freenet AG
23.36 EUR 0.22 EUR 0.95 %
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HENSOLDT
79.04 EUR -1.28 EUR -1.59 %
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Kontron
19.19 EUR -1.37 EUR -6.66 %
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Nemetschek SE
71.85 EUR -3.05 EUR -4.07 %
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PVA TePla AG
30.04 EUR -1.32 EUR -4.21 %
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SAP SE
218.40 EUR 4.85 EUR 2.27 %
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Sartorius AG Vz.
288.40 EUR -0.70 EUR -0.24 %
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Siltronic AG
52.90 EUR -5.90 EUR -10.03 %
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TeamViewer
5.20 EUR -0.19 EUR -3.53 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.70 EUR -1.24 EUR -4.44 %
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Indizes
TecDAX
4,129.71 EUR -7.16 EUR -0.17 %
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Um 09:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,19 Prozent leichter bei 4.087,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 576,188 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,246 Prozent schwächer bei 4.126,68 Punkten in den Handel, nach 4.136,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.129,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4.070,25 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,217 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.070,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der TecDAX auf 3.946,73 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.561,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,79 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 3,88 Prozent auf 3,00 EUR), Drägerwerk (+ 1,31 Prozent auf 108,00 EUR), SAP SE (+ 1,05 Prozent auf 216,55 EUR), Sartorius vz (+ 1,01 Prozent auf 291,40 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,95 Prozent auf 36,12 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nemetschek SE (-8,26 Prozent auf 69,45 EUR), Siltronic (-7,42 Prozent auf 53,00 EUR), Kontron (-7,15 Prozent auf 18,96 EUR), PVA TePla (-6,85 Prozent auf 28,00 EUR) und HENSOLDT (-5,45 Prozent auf 77,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 880.167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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09:16 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital

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