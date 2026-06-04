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Verluste in Frankfurt: TecDAX schließt deutlich im Minus

05.06.26 17:57 Uhr
Verluste in Frankfurt: TecDAX schließt deutlich im Minus | finanzen.net

Der TecDAX rutschte zum Handelsende deutlich ab.

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Der TecDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 3,11 Prozent leichter bei 4.077,66 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 570,238 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,359 Prozent schwächer bei 4.193,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 4.208,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.193,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.076,71 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 2,66 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.804,95 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, lag der TecDAX bei 3.663,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.955,52 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,51 Prozent. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Ottobock (+ 3,01 Prozent auf 54,70 EUR), IONOS (+ 2,06 Prozent auf 30,78 EUR), freenet (+ 1,54 Prozent auf 25,04 EUR), Drägerwerk (+ 0,77 Prozent auf 91,20 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,55 Prozent auf 34,84 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Siltronic (-8,88 Prozent auf 91,30 EUR), Sartorius vz (-5,24 Prozent auf 236,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 90,00 EUR) und AIXTRON SE (-4,81 Prozent auf 54,64 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8.244.644 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 182,068 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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