Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

Index-Bewegung

18.09.26 12:25 Uhr

Das macht der TecDAX heute.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,17 Prozent schwächer bei 3.989,43 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 562,828 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,355 Prozent stärker bei 4.010,52 Punkten in den Handel, nach 3.996,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.010,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.984,55 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der TecDAX bereits um 0,167 Prozent. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Wert von 4.051,96 Punkten auf. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 3.947,43 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Stand von 3.655,31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,07 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 8,97 Prozent auf 75,90 EUR), EVOTEC SE (+ 6,73 Prozent auf 3,08 EUR), AIXTRON SE (+ 3,72 Prozent auf 35,43 EUR), Infineon (+ 3,31 Prozent auf 56,20 EUR) und JENOPTIK (+ 2,89 Prozent auf 40,64 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), freenet (-3,03 Prozent auf 24,34 EUR), United Internet (-2,45 Prozent auf 27,04 EUR), SAP SE (-1,55 Prozent auf 185,08 EUR) und IONOS (-1,34 Prozent auf 33,78 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.631.995 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,328 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,49 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net