Verluste in Frankfurt: TecDAX startet im Minus

Kursentwicklung im Fokus

20.10.26 09:27 Uhr

TecDAX-Handel am Dienstagmorgen.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 4.001,76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 569,223 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,084 Prozent auf 4.007,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4.010,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4.014,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.997,25 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der TecDAX auf 3.948,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der TecDAX 3.771,59 Punkte auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 20.10.2025, einen Wert von 3.756,03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,42 Prozent aufwärts. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 2,36 Prozent auf 203,50 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 202,95 EUR), TeamViewer (+ 1,21 Prozent auf 7,10 EUR), ATOSS Software (+ 0,99 Prozent auf 92,00 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,92 Prozent auf 76,95 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SMA Solar (-5,60 Prozent auf 52,30 EUR), Siltronic (-3,53 Prozent auf 64,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,32 Prozent auf 53,95 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,18 Prozent auf 28,00 EUR) und Infineon (-2,67 Prozent auf 51,12 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 262.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net