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Kursentwicklung im Fokus

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste

Der TecDAX gab am Abend nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.96 EUR -3.03 EUR -8.66 %
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ATOSS Software AG
86.80 EUR -1.40 EUR -1.59 %
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Deutsche Telekom AG
25.65 EUR 0.31 EUR 1.22 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
111.00 EUR 6.60 EUR 6.32 %
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freenet AG
22.66 EUR 0.24 EUR 1.07 %
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HENSOLDT
82.08 EUR 1.76 EUR 2.19 %
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IONOS
34.86 EUR 1.10 EUR 3.26 %
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PVA TePla AG
29.26 EUR -1.14 EUR -3.75 %
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SAP SE
200.50 EUR 3.56 EUR 1.81 %
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Siltronic AG
65.05 EUR -6.65 EUR -9.27 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
56.95 EUR -4.85 EUR -7.85 %
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TeamViewer
6.96 EUR -0.06 EUR -0.78 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25.52 EUR -1.48 EUR -5.48 %
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Indizes
TecDAX
3,970.39 EUR -26.22 EUR -0.66 %
News | Analysen

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent auf 3.970,35 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 563,757 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.012,13 Zählern und damit 0,388 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.996,61 Punkte).

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 4.012,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.916,33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,225 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der TecDAX noch bei 3.976,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.809,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.658,60 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,55 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Punkten.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 2,65 Prozent auf 82,92 EUR), ATOSS Software (+ 2,64 Prozent auf 89,50 EUR), IONOS (+ 2,49 Prozent auf 34,60 EUR), SAP SE (+ 2,19 Prozent auf 201,25 EUR) und freenet (+ 1,97 Prozent auf 22,74 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Drägerwerk (-17,41 Prozent auf 96,30 EUR), AIXTRON SE (-12,71 Prozent auf 30,98 EUR), Siltronic (-8,36 Prozent auf 65,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,57 Prozent auf 56,80 EUR) und PVA TePla (-6,72 Prozent auf 29,44 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 10.581.625 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 227,701 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,91 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
13:06 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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