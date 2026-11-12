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XETRA-Handel im Fokus

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Verluste in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der TecDAX gibt am Donnerstagnachmittag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26.35 EUR 0.25 EUR 0.96 %
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Eckert & Ziegler
14.40 EUR 0.34 EUR 2.42 %
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freenet AG
24.48 EUR 0.72 EUR 3.03 %
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OHB SE
193.00 EUR -16.00 EUR -7.66 %
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Ottobock
40.00 EUR -6.50 EUR -13.98 %
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PVA TePla AG
25.92 EUR -0.54 EUR -2.04 %
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SAP SE
211.30 EUR 0.50 EUR 0.24 %
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Sartorius AG Vz.
290.10 EUR -1.20 EUR -0.41 %
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SMA Solar AG
52.25 EUR 3.45 EUR 7.07 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
51.60 EUR -0.30 EUR -0.58 %
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TeamViewer
4.96 EUR -0.08 EUR -1.65 %
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United Internet AG
24.68 EUR 0.08 EUR 0.33 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.00 EUR -0.36 EUR -1.37 %
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Indizes
TecDAX
4,081.22 EUR -26.93 EUR -0.66 %
News | Analysen

Am Donnerstag steht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,36 Prozent im Minus bei 4.093,53 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 574,270 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,339 Prozent höher bei 4.122,07 Punkten, nach 4.108,15 Punkten am Vortag.

Bei 4.082,47 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4.122,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,06 Prozent. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wurde der TecDAX mit 3.993,16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der TecDAX mit 4.067,62 Punkten berechnet. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 3.575,94 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 12,95 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Eckert Ziegler (+ 4,02 Prozent auf 14,49 EUR), SMA Solar (+ 3,40 Prozent auf 49,88 EUR), PVA TePla (+ 3,03 Prozent auf 27,18 EUR), freenet (+ 2,77 Prozent auf 24,46 EUR) und United Internet (+ 2,21 Prozent auf 25,02 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Ottobock (-16,28 Prozent auf 39,35 EUR), OHB SE (-8,09 Prozent auf 194,40 EUR), TeamViewer (-3,59 Prozent auf 4,83 EUR), Sartorius vz (-3,39 Prozent auf 284,60 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,37 Prozent auf 50,25 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.870.679 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,032 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
11.11.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK

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