Verluste in London: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer

FTSE 100-Performance im Blick

20.08.26 15:57 Uhr

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag.

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 10.734,75 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,191 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.743,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10.743,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.684,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.744,03 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,141 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 10.524,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.432,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.288,14 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,92 Prozent auf 31,75 GBP), Weir Group (+ 2,73 Prozent auf 27,14 GBP), BP (+ 2,11) Prozent auf 5,51 GBP), Diageo (+ 1,48 Prozent auf 17,15 GBP) und Severn Trent (+ 1,24 Prozent auf 31,06 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-14,44 Prozent auf 0,80 GBP), Investec (-4,59 Prozent auf 6,34 GBP), Legal General (-3,33 Prozent auf 2,88 GBP), Marks Spencer (-2,73 Prozent auf 3,74 GBP) und Coca-Cola HBC (-2,35 Prozent auf 44,10 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die JD Sports Fashion-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32.470.997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 302,962 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net