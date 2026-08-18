DAX 25.959 -0,5%ESt50 6.423 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,27 +3,3%Nas 26.136 -0,7%Bitcoin 61.492 +3,7%Euro 1,1674 -0,0%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.491 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
FTSE 100-Performance im Blick

Verluste in London: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer

Verluste in London: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer

Wenig verändert zeigt sich der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Babcock International
12.78 EUR -0.87 EUR -6.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
139.00 EUR -3.00 EUR -2.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6.39 EUR 0.12 EUR 1.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola HBC AG
51.80 EUR 1.80 EUR 3.6 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Diageo plc
19.68 EUR 0.08 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fresnillo PLC
35.42 EUR 2.10 EUR 6.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
17.54 EUR -0.24 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Investec PLCShs
7.50 EUR -0.25 EUR -3.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.95 EUR -0.11 EUR -10.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Legal & General plc
3.37 EUR -0.13 EUR -3.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Marks & Spencer plc
4.48 EUR -0.10 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Severn Trent plc
35.68 EUR -0.48 EUR -1.33 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Weir Group PLC
30.60 EUR 0.40 EUR 1.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10,730.42 GBP -12.93 GBP -0.12 %
News | Analysen

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,08 Prozent auf 10.734,75 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,191 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.743,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10.743,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.684,38 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.744,03 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,141 Prozent zurück. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 10.524,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.432,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.288,14 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 2,92 Prozent auf 31,75 GBP), Weir Group (+ 2,73 Prozent auf 27,14 GBP), BP (+ 2,11) Prozent auf 5,51 GBP), Diageo (+ 1,48 Prozent auf 17,15 GBP) und Severn Trent (+ 1,24 Prozent auf 31,06 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-14,44 Prozent auf 0,80 GBP), Investec (-4,59 Prozent auf 6,34 GBP), Legal General (-3,33 Prozent auf 2,88 GBP), Marks Spencer (-2,73 Prozent auf 3,74 GBP) und Coca-Cola HBC (-2,35 Prozent auf 44,10 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die JD Sports Fashion-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32.470.997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 302,962 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle BP Aktie News

Werbung

BP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BP Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.