Verluste in London: FTSE 100 beginnt die Dienstagssitzung im Minus

FTSE 100 im Blick

27.10.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 1,02 Prozent tiefer bei 10.657,20 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,236 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10.767,81 Punkte an der Kurstafel, nach 10.767,33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.767,81 Punkte, das Tagestief hingegen 10.657,05 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10.695,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.781,75 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 9.653,82 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,10 Prozent zu Buche. 10.989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 1,65 Prozent auf 63,46 GBP), Computacenter (+ 1,45 Prozent auf 52,65 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,31 Prozent auf 112,29 USD), Antofagasta (+ 0,98 Prozent auf 32,05 GBP) und Rentokil Initial (+ 0,85 Prozent auf 3,42 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Reckitt Benckiser Group (-6,53 Prozent auf 51,26 GBP), HSBC (-6,49 Prozent auf 12,77 GBP), Standard Chartered (-2,34 Prozent auf 19,63 GBP), Informa (-2,23 Prozent auf 8,15 GBP) und J Sainsbury (-1,59 Prozent auf 3,48 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 3.151.090 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,323 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net