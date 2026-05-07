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Index-Performance im Fokus

Verluste in London: FTSE 100 fällt

08.05.26 12:26 Uhr
Verluste in London: FTSE 100 fällt | finanzen.net

Der FTSE 100 notiert am Mittag im Minus.

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Am Freitag notiert der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,33 Prozent tiefer bei 10.243,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,992 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10.277,40 Punkte an der Kurstafel, nach 10.276,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.277,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10.184,99 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,18 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.608,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, notierte der FTSE 100 bei 10.369,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8.531,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,93 Prozent nach oben. 10.934,94 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 4,44 Prozent auf 0,76 GBP), BT Group (+ 2,62 Prozent auf 2,27 GBP), NatWest Group (+ 2,03 Prozent auf 5,83 GBP), Frasers Group (+ 1,76 Prozent auf 6,94 GBP) und Kingfisher (+ 1,63 Prozent auf 2,92 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Intertek (-3,63 Prozent auf 48,63 GBP), International Consolidated Airlines (-2,07 Prozent auf 3,88 GBP), Metlen Energy Metals (-1,90 Prozent auf 37,26 EUR), J Sainsbury (-1,69 Prozent auf 3,14 GBP) und Coca-Cola HBC (-1,62 Prozent auf 42,56 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.629.452 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 266,996 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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