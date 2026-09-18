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Index-Performance im Fokus

Verluste in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach

Verluste in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach

FTSE 100-Handel aktuell.

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Aktien
Airtel Africa
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Indizes
FTSE 100
10,743.29 GBP -72.85 GBP -0.67 %
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Um 12:07 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 10.742,38 Punkten. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,182 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10.815,79 Punkten, nach 10.816,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10.729,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.815,94 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,859 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10.728,04 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 10.399,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.228,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell IG Group (+ 2,13 Prozent auf 13,43 GBP), Fresnillo (+ 1,80 Prozent auf 30,58 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1,46 Prozent auf 140,22 GBP), AstraZeneca (+ 0,87 Prozent auf 125,36 GBP) und Pearson (+ 0,71 Prozent auf 12,12 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Airtel Africa (-9,03 Prozent auf 3,24 GBP), Coca-Cola HBC (-5,38 Prozent auf 43,62 GBP), BT Group (-4,42 Prozent auf 1,99 GBP), Vodafone Group (-4,29 Prozent auf 1,26 GBP) und Next (-3,92 Prozent auf 143,35 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 54.424.490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 301,133 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.09.26 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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