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FTSE 100-Performance

Verluste in London: FTSE 100 leichter

Verluste in London: FTSE 100 leichter

Der FTSE 100 erleidet am Donnerstagmittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
160.00 EUR -7.00 EUR -4.19 %
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Barratt Developments PLC
3.76 EUR -0.14 EUR -3.59 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
46.91 EUR -1.38 EUR -2.86 %
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Computacenter PLC
61.50 EUR 0.50 EUR 0.82 %
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Games Workshop Group PLC
210.40 EUR -1.40 EUR -0.66 %
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Halma PLC
41.12 EUR -0.36 EUR -0.87 %
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HSBC Holdings plc
16.99 EUR -0.76 EUR -4.30 %
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Intertek plc
68.80 EUR -0.15 EUR -0.22 %
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Lloyds Banking Group
1.22 EUR -0.04 EUR -3.42 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
8.09 EUR 0.03 EUR 0.32 %
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Rolls-Royce Plc
17.29 EUR 0.22 EUR 1.31 %
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Schroders PLC Registered Shs
6.97 EUR 0.01 EUR 0.14 %
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Indizes
FTSE 100
10,444.07 GBP -161.93 GBP -1.53 %
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Am Donnerstag fällt der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE um 1,63 Prozent auf 10.433,62 Punkte zurück. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,181 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10.606,39 Punkten in den Handel, nach 10.606,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 10.390,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10.606,39 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 2,45 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Wert von 10.789,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.478,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der FTSE 100 bei 9.446,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,85 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Rolls-Royce (+ 1,14 Prozent auf 14,78 GBP), Computacenter (+ 0,28 Prozent auf 54,20 GBP), Halma (+ 0,11 Prozent auf 35,06 GBP), Intertek (+ 0,09 Prozent auf 58,75 GBP) und Schroders (+ 0,00 Prozent auf 5,89 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Bank of Georgia Group (-4,32 Prozent auf 137,49 GBP), Games Workshop Group (-4,31 Prozent auf 172,14 GBP), HSBC (-3,33 Prozent auf 14,48 GBP), BAT (-3,10 Prozent auf 40,01 GBP) und NatWest Group (-3,02 Prozent auf 6,68 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 31.796.250 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,272 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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12:01 BAT Buy Deutsche Bank AG
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18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
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