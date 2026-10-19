Verluste in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Minus

Index-Performance

19.10.26 15:58 Uhr

Der FTSE 100 zeigt sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Am Montag gibt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 1,03 Prozent auf 10.769,44 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,286 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10.882,26 Punkten in den Montagshandel, nach 10.881,90 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10.889,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.735,21 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 10.659,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 10.600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.354,57 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,22 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 1,02 Prozent auf 11,34 GBP), BP (+ 0,96 Prozent auf 6,20 GBP), Marks Spencer (+ 0,85 Prozent auf 4,14 GBP), J Sainsbury (+ 0,60 Prozent auf 3,55 GBP) und Haleon (+ 0,56 Prozent auf 3,77 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Anglo American (-4,15 Prozent auf 38,79 GBP), Barclays (-3,41 Prozent auf 4,18 GBP), 3i (-3,12 Prozent auf 23,91 GBP), Glencore (-2,80 Prozent auf 5,67 GBP) und WPP 2012 (-2,64 Prozent auf 4,02 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 34.870.097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 290,569 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net