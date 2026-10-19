DAX 25.214 -1,6%ESt50 6.120 -1,4%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 +1,9%Nas 26.529 +1,5%Bitcoin 73.237 +0,3%Euro 1,1217 -0,2%Öl 108,3 -1,4%Gold 4.147 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Verluste in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Minus

Verluste in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Minus

Der FTSE 100 zeigt sich am Montag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
29.23 EUR -0.01 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Anglo American PLC
47.80 EUR 0.28 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
148.00 EUR -5.00 EUR -3.27 %
Charts | News | Analysen
Barclays plc
4.94 EUR -0.19 EUR -3.66 %
Charts | News | Analysen
Barratt Developments PLC
3.64 EUR 0.04 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen
BP plc (British Petrol)
7.39 EUR -0.02 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Glencore plc
6.65 EUR -0.26 EUR -3.76 %
Charts | News | Analysen
Haleon PLC
4.46 EUR 0.08 EUR 1.92 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
16.55 EUR -0.47 EUR -2.78 %
Charts | News | Analysen
J. Sainsbury plc
4.20 EUR -0.01 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.23 EUR 0.01 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Marks & Spencer plc
4.92 EUR 0.04 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
Sage PLC
13.10 EUR -0.10 EUR -0.76 %
Charts | News | Analysen
WPP 2012 PLC
4.78 EUR 0.04 EUR 0.84 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,735.41 GBP -146.49 GBP -1.35 %
News | Analysen

Am Montag gibt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 1,03 Prozent auf 10.769,44 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,286 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10.882,26 Punkten in den Montagshandel, nach 10.881,90 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 10.889,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.735,21 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 10.659,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 10.600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.354,57 Punkte.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,22 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Punkten.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Sage (+ 1,02 Prozent auf 11,34 GBP), BP (+ 0,96 Prozent auf 6,20 GBP), Marks Spencer (+ 0,85 Prozent auf 4,14 GBP), J Sainsbury (+ 0,60 Prozent auf 3,55 GBP) und Haleon (+ 0,56 Prozent auf 3,77 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Anglo American (-4,15 Prozent auf 38,79 GBP), Barclays (-3,41 Prozent auf 4,18 GBP), 3i (-3,12 Prozent auf 23,91 GBP), Glencore (-2,80 Prozent auf 5,67 GBP) und WPP 2012 (-2,64 Prozent auf 4,02 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 34.870.097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 290,569 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle BP Aktie News

Werbung

BP Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:21 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.26 BP Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.