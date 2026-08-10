Verluste in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus

Kursverlauf

17.08.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 sank heute.

Der FTSE 100 gab im LSE-Handel zum Handelsende um 0,28 Prozent auf 10.720,30 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,213 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.749,95 Punkten, nach 10.750,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10.793,55 Punkte, das Tagestief hingegen 10.717,55 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Stand von 10.600,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.195,37 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9.138,90 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,73 Prozent aufwärts. Bei 10.989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Endeavour Mining (+ 2,04 Prozent auf 41,95 GBP), Anglo American (+ 2,03 Prozent auf 39,28 GBP), GSK (+ 1,87 Prozent auf 18,52 GBP), Fresnillo (+ 1,74 Prozent auf 29,30 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,48 Prozent auf 15,64 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Howden Joinery Group (-3,51 Prozent auf 7,98 GBP), Diageo (-3,43 Prozent auf 17,04 GBP), J Sainsbury (-3,23 Prozent auf 3,33 GBP), Experian (-3,15 Prozent auf 27,99 GBP) und Croda International (-3,01 Prozent auf 31,60 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 49.819.322 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 306,934 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net