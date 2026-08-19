Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter

FTSE 100-Performance im Fokus

26.08.26 17:57 Uhr

Kaum bewegt zeigte sich der FTSE 100 schlussendlich.

Der FTSE 100 schloss nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 10.878,12 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,249 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10.886,20 Punkte an der Kurstafel, nach 10.886,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10.920,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.855,62 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,571 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 10.736,23 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der FTSE 100 10.491,39 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.265,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,32 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 3,00 Prozent auf 0,88 GBP), IG Group (+ 2,73 Prozent auf 13,93 GBP), BAT (+ 2,54 Prozent auf 42,38 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,44 Prozent auf 8,20 GBP) und Standard Chartered (+ 1,96 Prozent auf 21,82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Sage (-3,76 Prozent auf 10,63 GBP), Compass Group (-2,34 Prozent auf 30,08 USD), 3i (-2,07 Prozent auf 28,44 GBP), AstraZeneca (-1,94 Prozent auf 122,34 GBP) und Auto Trader Group (-1,82 Prozent auf 5,39 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 64.290.244 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306,655 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net