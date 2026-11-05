Verluste in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste

LSE-Handel im Fokus

05.11.26 17:57 Uhr

Mit dem FTSE 100 ging es letztendlich abwärts.

Zum Handelsende tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 10.771,46 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,232 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10.829,26 Punkten, nach 10.829,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.770,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.948,24 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,391 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.497,94 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 10.888,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.777,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,24 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 6,22 Prozent auf 40,13 GBP), Airtel Africa (+ 3,80 Prozent auf 2,89 GBP), Diageo (+ 3,17 Prozent auf 18,72 GBP), Imperial Brands (+ 2,82 Prozent auf 30,62 GBP) und Next (+ 2,47 Prozent auf 159,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Coca-Cola HBC (-17,88 Prozent auf 40,52 GBP), BAE Systems (-5,41 Prozent auf 18,81 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,81 Prozent auf 14,34 GBP), Computacenter (-4,68 Prozent auf 45,98 GBP) und Prudential (-3,83 Prozent auf 9,28 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 124.688.811 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,769 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net