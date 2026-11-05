DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 9,86 -8,3%Nas 24.437 -5,1%Bitcoin 67.448 -5,9%Euro 1,1239 +0,1%Öl 97,5 +3,1%Gold 4.103 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
LSE-Handel im Fokus

Verluste in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste

Verluste in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Verluste

Mit dem FTSE 100 ging es letztendlich abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3.39 EUR 0.25 EUR 8.03 %
Charts | News | Analysen
BAE Systems plc
22.54 EUR -1.30 EUR -5.45 %
Charts | News | Analysen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
150.00 EUR 11.00 EUR 7.91 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola HBC AG
49.95 EUR -8.55 EUR -14.62 %
Charts | News | Analysen
Computacenter PLC
56.50 EUR -0.50 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen
Diageo plc
22.20 EUR 0.49 EUR 2.26 %
Charts | News | Analysen
Endeavour Mining PLC
47.24 EUR 2.04 EUR 4.51 %
Charts | News | Analysen
Imperial Brands plc
36.98 EUR 1.06 EUR 2.95 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.19 EUR 0.07 EUR 5.92 %
Charts | News | Analysen
Next PLC
189.40 EUR 8.65 EUR 4.79 %
Charts | News | Analysen
Prudential plc
11.86 EUR 0.63 EUR 5.61 %
Charts | News | Analysen
Scottish Mortgage Investment Trust Plc
14.34 -0.72 -4.81 %
Charts | News | Analysen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
45.10 EUR -0.28 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,782.66 GBP -46.55 GBP -0.43 %
News | Analysen

Zum Handelsende tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 10.771,46 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,232 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10.829,26 Punkten, nach 10.829,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.770,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.948,24 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,391 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.497,94 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 10.888,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.777,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,24 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 6,22 Prozent auf 40,13 GBP), Airtel Africa (+ 3,80 Prozent auf 2,89 GBP), Diageo (+ 3,17 Prozent auf 18,72 GBP), Imperial Brands (+ 2,82 Prozent auf 30,62 GBP) und Next (+ 2,47 Prozent auf 159,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Coca-Cola HBC (-17,88 Prozent auf 40,52 GBP), BAE Systems (-5,41 Prozent auf 18,81 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-4,81 Prozent auf 14,34 GBP), Computacenter (-4,68 Prozent auf 45,98 GBP) und Prudential (-3,83 Prozent auf 9,28 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 124.688.811 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 262,769 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News

Werbung

Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.