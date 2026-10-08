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FTSE 100 aktuell

Verluste in London: FTSE 100 verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Verluste in London: FTSE 100 verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Wenig verändert zeigte sich der FTSE 100 am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
5.50 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
152.00 EUR -3.00 EUR -1.94 %
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Barratt Developments PLC
3.48 EUR -0.10 EUR -2.79 %
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BP plc (British Petrol)
6.89 EUR 0.24 EUR 3.66 %
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GSK PLC Registered Shs
20.52 EUR -0.46 EUR -2.19 %
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HSBC Holdings plc
16.35 EUR -0.40 EUR -2.38 %
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Imperial Brands plc
31.04 EUR 1.86 EUR 6.37 %
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International Consolidated Airlines S.A.
5.12 EUR -0.01 EUR -0.12 %
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Lloyds Banking Group
1.20 EUR -0.01 EUR -0.91 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
44.42 EUR 1.11 EUR 2.58 %
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Standard Life PLC Registered Shs
10.07 EUR 0.02 EUR 0.20 %
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Tesco PLC
5.80 EUR 0.20 EUR 3.57 %
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WPP 2012 PLC
4.35 EUR -0.15 EUR -3.33 %
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Indizes
FTSE 100
10,441.60 GBP -16.90 GBP -0.16 %
News | Analysen

Am Donnerstag beendete der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 10.441,60 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,168 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent höher bei 10.458,96 Punkten, nach 10.458,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10.367,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.498,59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,199 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.811,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.489,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.548,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 4,93 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Tesco (+ 5,17 Prozent auf 5,00 GBP), Imperial Brands (+ 5,06 Prozent auf 26,14 GBP), BP (+ 4,06 Prozent auf 5,85 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,63 Prozent auf 37,81 GBP) und Auto Trader Group (+ 3,21 Prozent auf 4,86 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Standard Life (-3,79 Prozent auf 8,39 GBP), Bank of Georgia Group (-3,59 Prozent auf 123,70 GBP), WPP 2012 (-3,30 Prozent auf 3,72 GBP), GSK (-3,07 Prozent auf 17,36 GBP) und International Consolidated Airlines (-2,96 Prozent auf 4,20 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 123.732.282 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 297,233 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
25.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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