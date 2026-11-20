FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 bewegte sich am Freitagabend auf rotem Terrain.

Am Freitag bewegte sich der FTSE 100 via LSE letztendlich 1,02 Prozent leichter bei 10.346,34 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,188 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10.452,77 Punkten, nach 10.452,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.330,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.452,77 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 5,10 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.733,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.748,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.527,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,97 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Unilever (+ 2,16 Prozent auf 48,88 GBP), Compass Group (+ 1,30 Prozent auf 33,55 USD), BAT (+ 1,24 Prozent auf 44,01 GBP), Rentokil Initial (+ 1,24 Prozent auf 3,67 GBP) und Admiral Group (+ 1,19 Prozent auf 39,18 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Bank of Georgia Group (-7,04 Prozent auf 120,20 GBP), Halma (-6,81 Prozent auf 32,56 GBP), Ithaca Energy (-6,13 Prozent auf 2,30 GBP), Endeavour Mining (-5,93 Prozent auf 31,74 GBP) und Standard Chartered (-5,59 Prozent auf 19,16 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 148.981.476 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 264,133 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net