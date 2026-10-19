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Index-Bewegung

Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone

Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsende in der Verlustzone

Der FTSE 100 verlor zum Handelsschluss an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
29.23 EUR -0.01 EUR -0.03 %
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Anglo American PLC
47.80 EUR 0.28 EUR 0.59 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
148.00 EUR -5.00 EUR -3.27 %
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Barclays plc
4.94 EUR -0.19 EUR -3.66 %
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Barratt Developments PLC
3.64 EUR 0.04 EUR 1.11 %
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Coca-Cola HBC AG
52.90 EUR -0.20 EUR -0.38 %
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Compass Group plc
29.28 EUR 0.19 EUR 0.65 %
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Glencore plc
6.65 EUR -0.26 EUR -3.76 %
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HSBC Holdings plc
16.55 EUR -0.47 EUR -2.78 %
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J. Sainsbury plc
4.20 EUR -0.01 EUR -0.28 %
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Lloyds Banking Group
1.23 EUR 0.01 EUR 0.82 %
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Marks & Spencer plc
4.92 EUR 0.04 EUR 0.82 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.67 EUR -0.12 EUR -1.52 %
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Sage PLC
13.10 EUR -0.10 EUR -0.76 %
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Indizes
FTSE 100
10,764.69 GBP -117.21 GBP -1.08 %
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Zum Handelsende stand im LSE-Handel ein Minus von 1,08 Prozent auf 10.764,69 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,286 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 10.882,26 Punkte an der Kurstafel, nach 10.881,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.730,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.889,90 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10.659,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Wert von 10.600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9.354,57 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Marks Spencer (+ 2,22 Prozent auf 4,20 GBP), J Sainsbury (+ 1,82 Prozent auf 3,59 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,81 Prozent auf 45,06 GBP), Sage (+ 1,56 Prozent auf 11,40 GBP) und Compass Group (+ 1,26 Prozent auf 32,97 USD). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Anglo American (-4,05 Prozent auf 38,83 GBP), Barclays (-3,50 Prozent auf 4,18 GBP), Glencore (-3,31 Prozent auf 5,64 GBP), 3i (-3,08 Prozent auf 23,92 GBP) und NatWest Group (-2,70 Prozent auf 6,48 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 81.326.985 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 290,569 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.

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