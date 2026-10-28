Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsstart in der Verlustzone

Index im Blick

28.10.26 09:27 Uhr

Das macht der FTSE 100 am Mittwochmorgen.

Am Mittwoch gibt der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE um 0,27 Prozent auf 10.657,31 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,265 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10.687,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10.686,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10.651,65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.692,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,315 Prozent nach. Vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10.684,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.871,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9.696,74 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,10 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. 9.670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Standard Chartered (+ 4,41 Prozent auf 21,08 GBP), Endeavour Mining (+ 1,15 Prozent auf 40,29 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,01 Prozent auf 165,70 USD), Ithaca Energy (+ 0,84 Prozent auf 3,08 GBP) und Glencore (+ 0,74 Prozent auf 5,46 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen GSK (-4,94 Prozent auf 18,29 GBP), Unilever (-2,99 Prozent auf 47,46 GBP), Coca-Cola European Partners (-1,25 Prozent auf 110,89 USD), Auto Trader Group (-1,10 Prozent auf 5,22 GBP) und Informa (-1,05 Prozent auf 8,44 GBP) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 1.800.324 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 266,852 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net