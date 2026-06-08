DAX24.610 ±-0,0%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 -0,5%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.718 +0,1%Euro1,1542 +0,1%Öl92,70 -1,5%Gold4.329 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie
AstraZeneca-Aktie gibt ab: GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes AstraZeneca-Aktie gibt ab: GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance im Fokus

Verluste in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer

09.06.26 09:27 Uhr
Verluste in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer | finanzen.net

FTSE 100-Handel am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
25,34 EUR 0,21 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Admiral Group PLC
38,28 EUR 0,20 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
161,10 EUR 2,60 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Auto Trader Group PLC
5,40 EUR 0,15 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bunzl plc
28,80 EUR 0,98 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GSK PLC Registered Shs
21,77 EUR -0,14 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
15,70 EUR 0,07 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Informa PLC
9,40 EUR 0,10 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Legal & General plc
3,09 EUR -0,11 EUR -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
1,15 EUR 0,01 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Phoenix Group Holdings
8,79 EUR -0,16 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29,32 EUR -0,60 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sage PLC
9,80 EUR -0,05 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Spirax-Sarco Engineering PLC
77,00 EUR -0,50 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
2,93 EUR -0,02 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10.326,0 PKT -47,2 PKT -0,46%
Charts|News|Analysen

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 09:09 Uhr um 0,26 Prozent auf 10.346,28 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,970 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent schwächer bei 10.372,77 Punkten, nach 10.373,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.325,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.372,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.233,07 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 10.249,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.832,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,97 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 4,96 Prozent auf 2,75 GBP), Bunzl (+ 2,81 Prozent auf 25,64 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,85 Prozent auf 68,95 GBP), Admiral Group (+ 1,79 Prozent auf 33,67 GBP) und Phoenix Group (+ 1,57 Prozent auf 7,76 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil GSK (-2,88 Prozent auf 18,58 GBP), Sage (-2,10 Prozent auf 8,44 GBP), RELX (-1,96 Prozent auf 25,51 GBP), AstraZeneca (-1,71 Prozent auf 135,60 GBP) und Auto Trader Group (-1,35 Prozent auf 4,64 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1.396.358 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 270,673 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Legal & General plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Legal & General plc

DatumRatingAnalyst
27.06.2013LegalGeneral Group verkaufenExane-BNP Paribas SA
11.04.2013LegalGeneral Group haltenBernstein
14.03.2013LegalGeneral Group kaufenBarclays Capital
31.01.2013LegalGeneral Group kaufenHSBC Investmentbank
18.10.2012LegalGeneral Group buyNomura
DatumRatingAnalyst
14.03.2013LegalGeneral Group kaufenBarclays Capital
31.01.2013LegalGeneral Group kaufenHSBC Investmentbank
18.10.2012LegalGeneral Group buyNomura
21.11.2011LegalGeneral Group buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
11.04.2013LegalGeneral Group haltenBernstein
08.08.2012LegalGeneral Group holdSociété Générale Group S.A. (SG)
12.07.2012LegalGeneral Group neutralUBS AG
25.03.2009Legal & General Group holdSociété Générale Group S.A. (SG)
21.02.2005Legal & General: In-LineGoldman Sachs
DatumRatingAnalyst
27.06.2013LegalGeneral Group verkaufenExane-BNP Paribas SA
09.10.2012LegalGeneral Group underperformExane-BNP Paribas SA
05.09.2012LegalGeneral Group underperformExane-BNP Paribas SA
23.02.2005Legal & General: UnderperformCredit Suisse First Boston

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Legal & General plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen