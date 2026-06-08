Verluste in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels schwächer

Index-Performance im Fokus

FTSE 100-Handel am zweiten Tag der Woche.

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 09:09 Uhr um 0,26 Prozent auf 10.346,28 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,970 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent schwächer bei 10.372,77 Punkten, nach 10.373,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.325,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.372,77 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.233,07 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 10.249,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.832,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,97 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 4,96 Prozent auf 2,75 GBP), Bunzl (+ 2,81 Prozent auf 25,64 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,85 Prozent auf 68,95 GBP), Admiral Group (+ 1,79 Prozent auf 33,67 GBP) und Phoenix Group (+ 1,57 Prozent auf 7,76 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil GSK (-2,88 Prozent auf 18,58 GBP), Sage (-2,10 Prozent auf 8,44 GBP), RELX (-1,96 Prozent auf 25,51 GBP), AstraZeneca (-1,71 Prozent auf 135,60 GBP) und Auto Trader Group (-1,35 Prozent auf 4,64 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1.396.358 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 270,673 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net