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FTSE 100 im Blick

Verluste in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Minus

Verluste in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels im Minus

Heutiger Marktbericht zum FTSE 100.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
43.34 EUR -0.70 EUR -1.59 %
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Antofagasta plc
36.29 EUR -3.07 EUR -7.80 %
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AstraZeneca PLC
164.00 EUR -4.50 EUR -2.67 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
147.00 EUR -3.00 EUR -2.00 %
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Coca-Cola European Partners PLC
103.00 EUR -0.80 EUR -0.77 %
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Coca-Cola HBC AG
48.30 EUR -1.00 EUR -2.03 %
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Glencore plc
5.90 EUR -0.03 EUR -0.51 %
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Haleon PLC
3.96 EUR -0.09 EUR -2.22 %
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HSBC Holdings plc
15.65 EUR 0.18 EUR 1.14 %
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International Consolidated Airlines S.A.
5.18 EUR -0.01 EUR -0.12 %
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Lloyds Banking Group
1.15 EUR -0.04 EUR -3.49 %
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Pershing Square Holdings
46.30 EUR -1.90 EUR -3.94 %
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Scottish Mortgage Investment Trust Plc
14.52 0.18 1.26 %
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Smiths PLC
31.20 EUR -1.00 EUR -3.11 %
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Indizes
FTSE 100
10,621.93 GBP -160.73 GBP -1.49 %
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Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE ein Minus in Höhe von 1,52 Prozent auf 10.619,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,296 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 10.784,16 Punkte an der Kurstafel, nach 10.782,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.613,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.784,16 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 1,03 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 10.541,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.867,89 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9.735,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,71 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10.989,45 Punkte. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Coca-Cola HBC (+ 2,32 Prozent auf 41,46 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 1,25 Prozent auf 117,29 USD), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,24 Prozent auf 14,38 GBP), Pershing Square (+ 0,05 Prozent auf 38,52 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 0,00 Prozent auf 4,27 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Antofagasta (-3,26 Prozent auf 30,23 GBP), AstraZeneca (-2,68 Prozent auf 136,66 GBP), Glencore (-2,62 Prozent auf 4,84 GBP), Anglo American (-2,57 Prozent auf 36,06 GBP) und Haleon (-2,56 Prozent auf 3,32 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 3.582.960 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 270,754 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
05.11.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
03.11.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research

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