LSE-Handel im Fokus

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittwochnachmittag in Rot.

Am Mittwoch verliert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,24 Prozent auf 10.441,90 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,170 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,009 Prozent stärker bei 10.468,06 Punkten, nach 10.467,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 10.440,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.545,01 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,928 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.690,36 Punkte taxiert. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 25.08.2026, einen Wert von 10.886,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9.609,53 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,93 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Imperial Brands (+ 4,69 Prozent auf 29,90 GBP), 3i (+ 2,17 Prozent auf 27,08 GBP), Unilever (+ 1,96 Prozent auf 50,53 GBP), Kingfisher (+ 1,64 Prozent auf 3,77 GBP) und Haleon (+ 1,63 Prozent auf 3,56 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Computacenter (-5,78 Prozent auf 43,00 GBP), Rolls-Royce (-4,70 Prozent auf 12,41 GBP), Endeavour Mining (-4,56 Prozent auf 30,78 GBP), Metlen Energy Metals (-3,84 Prozent auf 40,10 EUR) und Bank of Georgia Group (-3,65 Prozent auf 116,00 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 37.497.425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 260,745 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net