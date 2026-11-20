Kursentwicklung im Fokus

Anleger schicken den NASDAQ Composite aktuell auf Talfahrt.

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 3,37 Prozent schwächer bei 23.075,35 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23.592,67 Zählern und damit 1,20 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23.879,20 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.837,76 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.966,65 Zählern.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 7,15 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.424,82 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 26.067,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.078,05 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,690 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Net 1 Ueps Technologies (+ 6,04 Prozent auf 3,16 USD), Nissan Motor (+ 4,67 Prozent auf 1,75 USD), Infosys (+ 4,33 Prozent auf 12,16 USD), Inter Parfums (+ 3,20 Prozent auf 137,19 USD) und Upbound Group (+ 2,77 Prozent auf 25,56 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Geospace Technologies (-31,72 Prozent auf 2,26 USD), TTM Technologies (-14,24 Prozent auf 58,32 USD), AXT (-12,28 Prozent auf 30,56 USD), Ultra Clean (-11,76 Prozent auf 37,51 USD) und CIENA (-11,21 Prozent auf 233,18 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 56.537.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 22,64 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net