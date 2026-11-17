Index im Blick

Der Dow Jones notierte am Abend im negativen Bereich.

Am Dienstag bewegte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,64 Prozent leichter bei 50.759,42 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25,384 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,28 Prozent höher bei 52.267,06 Punkten, nach 51.608,17 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.463,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 50.566,98 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, stand der Dow Jones bei 52.002,41 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 53.459,78 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 46.590,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,91 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 0,62 Prozent auf 95,11 USD), Honeywell Technologies (+ 0,46 Prozent auf 218,96 USD), McDonalds (+ 0,42 Prozent auf 275,82 USD), Amazon (+ 0,05 Prozent auf 257,89 USD) und Caterpillar (+ 0,05 Prozent auf 570,79 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Salesforce (-9,45 Prozent auf 194,52 USD), Nike (-6,30 Prozent auf 35,85 USD), UnitedHealth (-5,42 Prozent auf 389,68 USD), IBM (-4,71 Prozent auf 231,09 USD) und JPMorgan Chase (-2,44 Prozent auf 329,96 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 74.642.587 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,706 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net