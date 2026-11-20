Index-Bewegung

Anleger in New York treten am Freitagnachmittag den Rückzug an.

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,55 Prozent leichter bei 48.827,11 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24,590 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 2,72 Prozent höher bei 50.432,32 Punkten in den Handel, nach 49.097,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48.664,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 49.594,90 Einheiten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 6,58 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52.495,88 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 52.759,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der Dow Jones bei 45.752,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,919 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 4,77 Prozent auf 346,26 USD), Walmart (+ 2,82 Prozent auf 129,60 USD), Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 312,75 EUR), Travelers (+ 1,92 Prozent auf 398,10 USD) und Coca-Cola (+ 1,64 Prozent auf 97,67 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-7,28 Prozent auf 135,35 USD), Goldman Sachs (-5,55 Prozent auf 800,53 USD), Caterpillar (-4,07 Prozent auf 515,50 USD), Cisco (-3,36 Prozent auf 91,52 USD) und Amazon (-3,01 Prozent auf 249,62 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 56.537.991 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,83 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net