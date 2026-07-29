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Dow Jones aktuell

Verluste in New York: Dow Jones notiert am Mittag im Minus

Verluste in New York: Dow Jones notiert am Mittag im Minus

Beim Dow Jones stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Dow Jones 30 Industrial
53,791.85 USD -184.13 USD -0.34 %
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Um 17:57 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 53.925,53 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,316 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,179 Prozent auf 54.072,66 Punkte an der Kurstafel, nach 53.975,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 53.911,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 54.222,85 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 52.637,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49.704,47 Punkte. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 43.975,09 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 11,46 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 1,85 Prozent auf 308,25 EUR), IBM (+ 1,71 Prozent auf 240,35 USD), Caterpillar (+ 1,49 Prozent auf 850,02 USD), Chevron (+ 1,20 Prozent auf 197,24 USD) und Visa (+ 0,75 Prozent auf 364,03 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Honeywell Technologies (-3,44 Prozent auf 234,58 USD), Nike (-2,52 Prozent auf 41,05 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,99 Prozent auf 348,75 USD), Amazon (-1,94 Prozent auf 272,69 USD) und Cisco (-1,34 Prozent auf 120,93 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6.843.044 Aktien gehandelt. Mit 4,697 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 11,03 zu Buche schlagen. Mit 3,88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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