DAX22.922 -1,1%Est505.633 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +1,3%Nas22.018 +0,1%Bitcoin59.730 +0,1%Euro1,1596 +0,5%Öl105,7 -3,7%Gold4.712 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Ultimatum läuft ab: DAX schließt tiefrot -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens Energy und AWS treiben Partnerschaft voran -- D-Wave, Commerzbank, Ölaktien, Rüstungsaktien, Almonty im Fokus
Top News
Iran: Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung - Friedensverhandlungen könnten laut Pakistan bald zu Ergebnissen führen Iran: Mehrere Demokraten fordern Trumps Amtsenthebung - Friedensverhandlungen könnten laut Pakistan bald zu Ergebnissen führen
Deutsche Bank prophezeit: Diese Biotech-Aktie hat enormes Kurspotenzial Deutsche Bank prophezeit: Diese Biotech-Aktie hat enormes Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dow Jones-Performance im Blick

Verluste in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab

07.04.26 22:32 Uhr
Verluste in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab | finanzen.net

Wenig verändert zeigte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
183,48 EUR 1,80 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
218,00 EUR -4,00 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
178,26 EUR 2,26 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
619,40 EUR -9,60 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
173,86 EUR 1,54 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
65,44 EUR -0,95 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
195,64 EUR -3,20 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
255,70 EUR 3,70 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
36,94 EUR -1,38 EUR -3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,22 EUR -1,28 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
267,40 EUR 27,70 EUR 11,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
42,00 EUR -1,10 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
106,12 EUR -2,20 EUR -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.584,5 PKT -85,4 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 46.584,46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,085 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,424 Prozent auf 46.472,20 Punkte an der Kurstafel, nach 46.669,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46.214,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 46.744,76 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, mit 47.501,55 Punkten bewertet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 07.01.2026, mit 48.996,08 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, stand der Dow Jones bei 37.965,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,72 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 9,37 Prozent auf 307,73 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 201,54 USD), JPMorgan Chase (+ 0,66 Prozent auf 297,40 USD), Amazon (+ 0,46 Prozent auf 213,77 USD) und Caterpillar (+ 0,44 Prozent auf 724,44 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walmart (-3,39 Prozent auf 122,49 USD), Nike (-3,04 Prozent auf 42,69 USD), Apple (-2,07 Prozent auf 253,50 USD), Honeywell (-1,91 Prozent auf 223,84 USD) und Coca-Cola (-1,70 Prozent auf 75,91 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30.610.461 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,735 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,24 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
18.03.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
18.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
17.03.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
17.03.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen