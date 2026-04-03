Verluste in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab

Dow Jones-Performance im Blick

Wenig verändert zeigte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Am Dienstag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 46.584,46 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,085 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,424 Prozent auf 46.472,20 Punkte an der Kurstafel, nach 46.669,88 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46.214,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 46.744,76 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, mit 47.501,55 Punkten bewertet. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 07.01.2026, mit 48.996,08 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, stand der Dow Jones bei 37.965,60 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,72 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 9,37 Prozent auf 307,73 USD), Chevron (+ 1,35 Prozent auf 201,54 USD), JPMorgan Chase (+ 0,66 Prozent auf 297,40 USD), Amazon (+ 0,46 Prozent auf 213,77 USD) und Caterpillar (+ 0,44 Prozent auf 724,44 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Walmart (-3,39 Prozent auf 122,49 USD), Nike (-3,04 Prozent auf 42,69 USD), Apple (-2,07 Prozent auf 253,50 USD), Honeywell (-1,91 Prozent auf 223,84 USD) und Coca-Cola (-1,70 Prozent auf 75,91 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30.610.461 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,735 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,24 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net