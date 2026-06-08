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Dow Jones im Fokus

Verluste in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

08.06.26 22:32 Uhr
Verluste in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge | finanzen.net

Dow Jones-Kurs zum Handelsschluss.

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Dow Jones 30 Industrial
50.786,0 PKT -80,8 PKT -0,16%
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Letztendlich ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 50.786,01 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,285 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,46 Prozent auf 51.610,02 Punkte an der Kurstafel, nach 50.866,78 Punkten am Vortag.

Bei 50.732,35 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 51.277,15 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, lag der Dow Jones bei 49.609,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, lag der Dow Jones bei 47.501,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42.762,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,97 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 51.660,40 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 2,06 Prozent auf 124,15 USD), UnitedHealth (+ 1,78 Prozent auf 406,57 USD), NVIDIA (+ 1,73 Prozent auf 208,64 USD), Caterpillar (+ 1,26 Prozent auf 915,64 USD) und Chevron (+ 1,03 Prozent auf 189,24 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Travelers (-2,15 Prozent auf 296,73 USD), Apple (-1,89 Prozent auf 301,54 USD), Sherwin-Williams (-1,88 Prozent auf 299,55 USD), Salesforce (-1,68 Prozent auf 182,55 USD) und IBM (-1,41 Prozent auf 280,82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 38.796.687 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Die Verizon-Aktie hat mit 9,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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