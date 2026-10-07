Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer

Dow Jones-Kursentwicklung

07.10.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones bewegte sich schlussendlich im Minus.

Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,66 Prozent leichter bei 51.179,87 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 26,037 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,150 Prozent auf 51.444,10 Punkte an der Kurstafel, nach 51.521,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51.406,44 Punkte, das Tagestief hingegen 50.917,42 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,038 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53.414,25 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 52.925,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46.602,98 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 2,60 Prozent auf 413,08 USD), Johnson Johnson (+ 1,44 Prozent auf 258,45 USD), Amazon (+ 1,42 Prozent auf 259,92 USD), Apple (+ 0,91 Prozent auf 336,67 USD) und Walmart (+ 0,90 Prozent auf 108,16 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-5,75 Prozent auf 813,83 USD), Honeywell Technologies (-2,24 Prozent auf 208,11 USD), Sherwin-Williams (-1,92 Prozent auf 315,00 USD), Chevron (-1,17 Prozent auf 205,15 USD) und Goldman Sachs (-1,11 Prozent auf 887,21 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 22.270.294 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 5,128 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,51 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net