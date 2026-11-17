Index im Fokus

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0,72 Prozent auf 27.001,78 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 27.229,95 Punkte an der Kurstafel, nach 27.197,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 26.580,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.258,84 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 29.187,55 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 29.995,38 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 24.799,92 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 4,76 Prozent auf 183,39 USD), Astera Labs (+ 4,58 Prozent auf 211,60 USD), SpaceX (+ 3,16 Prozent auf 141,70 USD), Lumentum (+ 2,56 Prozent auf 559,97 USD) und Broadcom (+ 2,46 Prozent auf 341,60 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Intuit (-7,17 Prozent auf 320,79 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,34 Prozent auf 96,50 USD), Workday (-5,84 Prozent auf 182,72 USD), Take Two (-4,47 Prozent auf 203,93 USD) und Datadog A (-4,44 Prozent auf 165,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 74.642.587 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net