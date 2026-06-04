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Verluste in New York: NASDAQ 100-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße

05.06.26 20:02 Uhr
Verluste in New York: NASDAQ 100-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße | finanzen.net

An der Börse in New York überwiegen am Nachmittag deutlich die Verkäufer.

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Indizes
NASDAQ 100
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Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 3,24 Prozent tiefer bei 29.422,69 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent leichter bei 29.992,37 Punkten, nach 30.407,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.051,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.313,94 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,88 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 28.015,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 25.020,41 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 21.547,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,73 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Bei 22.841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Exelon (+ 2,62 Prozent auf 45,80 USD), Mondelez (+ 2,48 Prozent auf 62,50 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 2,40 Prozent auf 452,35 USD), Amgen (+ 2,29 Prozent auf 353,52 USD) und O Reilly Automotive (+ 2,10 Prozent auf 90,26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-16,03 Prozent auf 57,43 USD), Arm (-11,98 Prozent auf 346,29 USD), Marvell Technology (-10,61 Prozent auf 282,87 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,79 Prozent auf 116,71 USD) und Micron Technology (-9,78 Prozent auf 898,63 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21.168.478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,472 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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