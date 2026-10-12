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Kursentwicklung im Fokus

Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt

Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Montagmittag schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
235.85 EUR -8.15 EUR -3.34 %
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Diamondback Energy Inc
170.44 EUR 0.72 EUR 0.42 %
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GE HealthCare Technologies
58.25 EUR 1.67 EUR 2.95 %
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Kraft Heinz Company
19.97 EUR 0.36 EUR 1.81 %
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Lumentum Holdings Inc
909.80 EUR -88.60 EUR -8.87 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
666.50 EUR 18.50 EUR 2.85 %
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Micron Technology Inc.
893.40 EUR -22.70 EUR -2.48 %
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Monolithic Power Systems Inc.
1,185.00 EUR -76.00 EUR -6.03 %
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Nebius
186.78 EUR -7.60 EUR -3.91 %
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NVIDIA Corp.
202.75 EUR -2.50 EUR -1.22 %
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Sandisk Corp
1,330.00 EUR -80.00 EUR -5.67 %
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Shopify Inc (A)
157.60 EUR 6.66 EUR 4.41 %
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SpaceX
146.76 EUR 2.78 EUR 1.93 %
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Teradyne Inc.
345.10 EUR -13.40 EUR -3.74 %
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T-Mobile US
137.52 EUR 5.22 EUR 3.95 %
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Indizes
NASDAQ 100
30,663.40 USD -219.75 USD -0.71 %
News | Analysen

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,49 Prozent schwächer bei 30.732,96 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,282 Prozent auf 30.796,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30.883,15 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 30.813,96 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.633,80 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 29.368,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.825,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.221,75 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,93 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,61 Prozent auf 744,64 USD), Shopify A (+ 3,40 Prozent auf 176,66 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3,16 Prozent auf 67,82 USD), T-Mobile US (+ 2,72 Prozent auf 152,62 USD) und Diamondback Energy (+ 2,42 Prozent auf 196,78 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lumentum (-9,17 Prozent auf 1.002,20 USD), Sandisk (-5,99 Prozent auf 1.487,03 USD), Nebius (-5,08 Prozent auf 209,85 USD), Teradyne (-4,53 Prozent auf 384,42 USD) und Monolithic Power Systems (-4,14 Prozent auf 1.328,90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 8.392.884 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,931 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5,91 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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