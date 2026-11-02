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NASDAQ 100-Performance im Fokus

Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück

Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück

Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsende im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
147.26 EUR -0.42 EUR -0.28 %
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Apple Inc.
302.75 EUR -5.70 EUR -1.85 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
207.00 EUR -16.00 EUR -7.17 %
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Copart Inc.
26.76 EUR 0.81 EUR 3.12 %
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CoreWeave
45.19 EUR -4.24 EUR -8.57 %
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CrowdStrike
218.00 EUR -2.60 EUR -1.18 %
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DoorDash
169.56 EUR 11.22 EUR 7.09 %
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IDEXX Laboratories
576.20 EUR 57.60 EUR 11.11 %
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Intel Corp.
53.48 EUR -5.03 EUR -8.60 %
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Kraft Heinz Company
21.53 EUR -0.46 EUR -2.11 %
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Lumentum Holdings Inc
610.30 EUR -127.10 EUR -17.24 %
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Marriott Inc.
370.80 EUR 10.40 EUR 2.89 %
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Marvell Technology
154.18 EUR -19.82 EUR -11.39 %
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Micron Technology Inc.
743.80 EUR -35.70 EUR -4.58 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,989.82 USD -395.03 USD -1.39 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,39 Prozent auf 27.989,82 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,621 Prozent stärker bei 28.561,17 Punkten in den Handel, nach 28.384,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 27.967,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28.753,39 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30.807,93 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 28.274,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.858,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 21,85 Prozent auf 671,64 USD), DoorDash (+ 6,19 Prozent auf 190,07 USD), Copart (+ 5,97 Prozent auf 31,93 USD), Marriott (+ 4,26 Prozent auf 416,30 USD) und Airbnb (+ 4,09 Prozent auf 171,11 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Lumentum (-18,59 Prozent auf 684,40 USD), Marvell Technology (-12,72 Prozent auf 171,41 USD), Astera Labs (-11,22 Prozent auf 229,67 USD), Intel (-8,80 Prozent auf 59,97 USD) und CoreWeave (-8,60 Prozent auf 50,15 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 47.654.170 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG

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