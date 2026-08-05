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NASDAQ 100 aktuell

Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

Der NASDAQ 100 sank am Dienstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
275.15 EUR -20.65 EUR -6.98 %
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Axon Enterprise
541.00 EUR 22.20 EUR 4.28 %
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Comcast Corp. (Class A)
21.90 EUR 0.22 EUR 0.99 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
217.00 EUR -2.50 EUR -1.14 %
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Honeywell Technologies
200.00 EUR -13.15 EUR -6.17 %
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Intel Corp.
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KLA
173.30 EUR 5.96 EUR 3.56 %
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Kraft Heinz Company
21.46 EUR 0.04 EUR 0.21 %
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MercadoLibre Inc
1,661.60 EUR 73.60 EUR 4.63 %
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Monster Beverage Corp
39.48 EUR -39.88 EUR -50.25 %
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Nebius
167.60 EUR 4.72 EUR 2.90 %
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NVIDIA Corp.
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SpaceX
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Teradyne Inc.
330.00 EUR -7.00 EUR -2.08 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,525.48 USD -96.33 USD -0.33 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,33 Prozent schwächer bei 29.525,48 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 29.694,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29.621,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.705,80 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.427,61 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 29.825,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29.320,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, den Wert von 23.526,63 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,14 Prozent zu. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Axon Enterprise (+ 6,70 Prozent auf 636,31 USD), MercadoLibre (+ 6,34 Prozent auf 1.940,00 USD), Nebius (+ 4,95 Prozent auf 193,23 USD), KLA (+ 4,01 Prozent auf 200,47 USD) und Teradyne (+ 3,96 Prozent auf 379,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Monster Beverage (-50,20 Prozent auf 45,53 USD), AppLovin (-5,99 Prozent auf 318,68 USD), Datadog A (-5,37 Prozent auf 246,78 USD), Honeywell Technologies (-5,27 Prozent auf 230,12 USD) und SpaceX (-3,93 Prozent auf 133,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 45.397.873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG