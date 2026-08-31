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Index im Blick

Verluste in New York: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Verluste in New York: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
280.25 EUR 8.30 EUR 3.05 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
240.00 EUR -8.00 EUR -3.23 %
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Axon Enterprise
450.00 EUR -39.00 EUR -7.98 %
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Cadence Design Systems Inc.
271.15 EUR -19.85 EUR -6.82 %
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
232.75 EUR -2.95 EUR -1.25 %
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CrowdStrike
185.04 EUR -10.04 EUR -5.15 %
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Gilead Sciences Inc.
126.08 EUR 0.20 EUR 0.16 %
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Kraft Heinz Company
22.32 EUR 0.11 EUR 0.52 %
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Micron Technology Inc.
801.90 EUR -19.20 EUR -2.34 %
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NVIDIA Corp.
187.24 EUR -2.82 EUR -1.48 %
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Palo Alto Networks Inc
309.75 EUR -19.30 EUR -5.87 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
685.00 EUR 5.50 EUR 0.81 %
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Sandisk Corp
1,350.00 EUR 70.00 EUR 5.47 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,047.82 USD -409.15 USD -1.39 %
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Um 17:56 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 29.256,21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,36 Prozent schwächer bei 29.056,58 Punkten in den Handel, nach 29.456,97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.992,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.267,42 Zähler.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 28.274,20 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 30.513,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23.415,42 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,07 Prozent zu Buche. Bei 30.762,20 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Apple (+ 2,58 Prozent auf 325,04 USD), Constellation Energy (+ 2,14 Prozent auf 280,65 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,95 Prozent auf 814,63 USD), Sandisk (+ 1,67 Prozent auf 1.592,81 USD) und Gilead Sciences (+ 1,33 Prozent auf 148,28 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-8,75 Prozent auf 517,00 USD), CrowdStrike (-6,89 Prozent auf 215,09 USD), Cadence Design Systems (-5,64 Prozent auf 319,67 USD), Palo Alto Networks (-5,41 Prozent auf 361,45 USD) und Astera Labs (-4,86 Prozent auf 282,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7.706.133 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,519 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

2027 verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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