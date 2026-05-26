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NASDAQ 100 im Blick

Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagmittag

23.06.26 18:00 Uhr
Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagmittag | finanzen.net

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstagmittag auf rotem Terrain.

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NASDAQ 100
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Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 2,77 Prozent leichter bei 29.505,26 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 3,22 Prozent leichter bei 29.369,25 Punkten, nach 30.347,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29.310,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.748,72 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.481,64 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, bei 24.188,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.856,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,06 Prozent aufwärts. Bei 30.762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Axon Enterprise (+ 5,38 Prozent auf 432,10 USD), GE HealthCare Technologies (+ 3,91 Prozent auf 63,01 USD), Thomson Reuters (+ 3,88 Prozent auf 79,52 USD), Paychex (+ 2,42 Prozent auf 98,25 USD) und Walmart (+ 2,39 Prozent auf 119,98 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Sandisk (-12,60 Prozent auf 1.987,21 USD), Micron Technology (-10,93 Prozent auf 1.078,95 USD), KLA (-10,11 Prozent auf 241,95 USD), Lam Research (-10,11 Prozent auf 368,15 USD) und Teradyne (-9,82 Prozent auf 412,14 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 12.679.129 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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