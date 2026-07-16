Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Mittag
Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.
Werte in diesem Artikel
Um 17:56 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,00 Prozent schwächer bei 28.736,58 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 28.457,33 Zählern und damit 1,96 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29.025,77 Punkte).
Bei 28.231,32 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 28.736,58 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,49 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.670,95 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 26.672,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23.081,05 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,01 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. 22.841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Nebius (+ 2,89 Prozent auf 176,73 USD), Palo Alto Networks (+ 2,18 Prozent auf 361,70 USD), Lumentum (+ 2,10) Prozent auf 721,05 USD), Cisco (+ 1,94 Prozent auf 111,79 USD) und Sandisk (+ 1,91 Prozent auf 1.438,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Intuitive Surgical (-12,84 Prozent auf 350,67 USD), Cadence Design Systems (-9,92 Prozent auf 328,46 USD), Synopsys (-8,17 Prozent auf 382,95 USD), Netflix (-7,51 Prozent auf 68,77 USD) und Astera Labs (-6,48 Prozent auf 299,01 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17.882.147 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,491 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder
Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 6,12 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Astera Labs
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Astera Labs
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Aktuelle NVIDIA Aktie News
NVIDIA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets