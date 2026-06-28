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NASDAQ 100 im Blick

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste

NASDAQ 100-Handel am Mittwochmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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KLA
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Kraft Heinz Company
24.66 EUR 1.02 EUR 4.31 %
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Lumentum Holdings Inc
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Nebius
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Workday Inc
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Indizes
NASDAQ 100
27,378.61 USD -384.52 USD -1.39 %
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Um 17:57 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,52 Prozent schwächer bei 27.340,45 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,062 Prozent auf 27.780,45 Punkte an der Kurstafel, nach 27.763,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 27.851,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27.320,52 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 3,77 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Stand von 29.774,75 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27.186,99 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.308,30 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,47 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell GE HealthCare Technologies (+ 11,46 Prozent auf 71,46 USD), Intuit (+ 5,87 Prozent auf 331,37 USD), Adobe (+ 5,71 Prozent auf 263,40 USD), Automatic Data Processing (+ 5,67 Prozent auf 279,15 USD) und Workday (+ 4,95 Prozent auf 167,59 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Nebius (-11,17 Prozent auf 150,74 USD), CoreWeave (-8,12 Prozent auf 61,84 USD), KLA (-8,12 Prozent auf 175,31 USD), Lumentum (-7,37 Prozent auf 603,91 USD) und Sandisk (-7,08 Prozent auf 1.018,49 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.729.782 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,343 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 6,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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27.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Apple Outperform Bernstein Research
07.07.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Apple Neutral UBS AG