Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert mittags

Index-Bewegung

27.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 gibt sich aktuell schwächer.

Am Montag notiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,85 Prozent schwächer bei 27.889,42 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,01 Prozent auf 28.412,31 Punkte an der Kurstafel, nach 28.128,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 27.786,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 28.460,20 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 29.118,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 27.305,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23.272,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Shopify A (+ 9,08 Prozent auf 124,08 USD), Workday (+ 8,93 Prozent auf 147,42 USD), Thomson Reuters (+ 7,73 Prozent auf 97,12 USD), Autodesk (+ 6,58 Prozent auf 223,56 USD) und Baker Hughes (+ 6,15 Prozent auf 60,77 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Sandisk (-11,55 Prozent auf 1.270,70 USD), Lam Research (-8,40 Prozent auf 279,58 USD), ASML (-8,02 Prozent auf 1.616,10 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-7,86 Prozent auf 480,93 USD) und Lumentum (-7,85 Prozent auf 703,13 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 12.884.852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,385 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

2026 hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net