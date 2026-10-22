Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Donnerstagshandels

NASDAQ 100-Performance im Fokus

22.10.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 notierte am Abend im Minus.

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,90 Prozent auf 28.958,69 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,74 Prozent auf 29.304,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29.822,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.855,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.411,76 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,97 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 30.732,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28.998,10 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 24.879,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 14,89 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Roper Technolgies (+ 9,73 Prozent auf 436,23 USD), Thomson Reuters (+ 6,94 Prozent auf 123,26 USD), Kraft Heinz Company (+ 6,77 Prozent auf 25,09 USD), CSX (+ 6,76 Prozent auf 51,67 USD) und Adobe (+ 6,07 Prozent auf 270,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Moderna (-17,57 Prozent auf 202,63 USD), Lam Research (-11,76 Prozent auf 230,15 USD), Lumentum (-11,54 Prozent auf 752,54 USD), Astera Labs (-11,11 Prozent auf 257,82 USD) und Teradyne (-10,63 Prozent auf 308,75 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.607.170 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net