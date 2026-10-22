DAX 25.372 -1,1%ESt50 6.087 -1,9%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,75 -2,8%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.439 -3,3%Euro 1,1213 -0,2%Öl 112,8 +3,7%Gold 4.024 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ 100-Performance im Fokus

Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Der NASDAQ 100 notierte am Abend im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
240.55 EUR 12.25 EUR 5.37 %
Charts | News | Analysen
Astera Labs Inc Registered Shs
233.00 EUR -22.00 EUR -8.63 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
213.05 EUR -0.15 EUR -0.07 %
Charts | News | Analysen
CSX Corp.
43.90 EUR 1.23 EUR 2.88 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
22.32 EUR 1.13 EUR 5.33 %
Charts | News | Analysen
Lam Research Corp.
204.90 EUR -29.10 EUR -12.44 %
Charts | News | Analysen
Lumentum Holdings Inc
686.80 EUR -69.70 EUR -9.21 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
761.60 EUR -55.00 EUR -6.74 %
Charts | News | Analysen
Moderna Inc
181.06 EUR -44.14 EUR -19.60 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
188.90 EUR -7.92 EUR -4.02 %
Charts | News | Analysen
Roper Technolgies Inc.
367.40 EUR 18.40 EUR 5.27 %
Charts | News | Analysen
SpaceX
129.20 EUR -13.20 EUR -9.27 %
Charts | News | Analysen
Teradyne Inc.
284.20 EUR -22.85 EUR -7.44 %
Charts | News | Analysen
Thomson Reuters Corp Registered Shs
108.80 EUR 6.80 EUR 6.67 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
28,958.69 USD -863.83 USD -2.9 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,90 Prozent auf 28.958,69 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,74 Prozent auf 29.304,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29.822,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28.855,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.411,76 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,97 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 30.732,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28.998,10 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 24.879,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 14,89 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Roper Technolgies (+ 9,73 Prozent auf 436,23 USD), Thomson Reuters (+ 6,94 Prozent auf 123,26 USD), Kraft Heinz Company (+ 6,77 Prozent auf 25,09 USD), CSX (+ 6,76 Prozent auf 51,67 USD) und Adobe (+ 6,07 Prozent auf 270,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Moderna (-17,57 Prozent auf 202,63 USD), Lam Research (-11,76 Prozent auf 230,15 USD), Lumentum (-11,54 Prozent auf 752,54 USD), Astera Labs (-11,11 Prozent auf 257,82 USD) und Teradyne (-10,63 Prozent auf 308,75 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.607.170 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.