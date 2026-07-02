Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter

NASDAQ 100 im Blick

22:33

So performte der NASDAQ 100 am Donnerstag zum Handelsende.

Am Donnerstag gab der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 1,61 Prozent auf 29.329,21 Punkte nach. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,102 Prozent auf 29.778,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29.809,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 30.044,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.087,33 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,065 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 02.06.2026, einen Stand von 30.660,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 24.045,53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22.641,89 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16,36 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 15,92 Prozent auf 100,77 USD), Palantir (+ 10,83 Prozent auf 129,30 USD), Workday (+ 10,60 Prozent auf 135,40 USD), Thomson Reuters (+ 9,23 Prozent auf 89,21 USD) und Netflix (+ 8,75 Prozent auf 77,65 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen CrowdStrike (-74,58 Prozent auf 193,98 USD), Teradyne (-23,72 Prozent auf 369,09 USD), Sandisk (-23,25 Prozent auf 1.745,00 USD), KLA (-21,93 Prozent auf 235,55 USD) und Nebius (-21,92 Prozent auf 215,62 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.889.751 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,250 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 6,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net