Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

NASDAQ 100-Performance im Blick

So performte der NASDAQ 100 am ersten Tag der Woche letztendlich.

Am Montag schloss der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 30.347,08 Punkten ab. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,407 Prozent fester bei 30.529,99 Punkten, nach 30.406,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.642,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 30.194,25 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 22.05.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29.481,64 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Wert von 23.898,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21.626,39 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20,40 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Micron Technology (+ 6,82 Prozent auf 1.211,38 USD), Astera Labs (+ 5,42 Prozent auf 439,66 USD), Lam Research (+ 5,27 Prozent auf 409,54 USD), Intel (+ 5,19 Prozent auf 140,94 USD) und Lumentum (+ 5,17 Prozent auf 893,93 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Arm (-7,22 Prozent auf 407,72 USD), Palantir (-6,98 Prozent auf 119,50 USD), Rocket Lab (-6,48 Prozent auf 100,29 USD), Netflix (-5,82 Prozent auf 72,88 USD) und CoreWeave (-5,65 Prozent auf 111,29 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.670.671 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,452 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,03 Prozent.

Redaktion finanzen.net