Verluste in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag schwächer

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite verzeichnet derzeit Verluste.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,76 Prozent tiefer bei 25.472,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,697 Prozent auf 26.110,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25.929,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.980,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.259,92 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26.247,08 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.03.2026, den Wert von 22.695,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 19.591,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,63 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Veeco Instruments (+ 12,16 Prozent auf 68,46 USD), Ultra Clean (+ 7,98 Prozent auf 90,63 USD), Pool (+ 6,92 Prozent auf 193,48 USD), Consumer Portfolio Services (+ 6,11 Prozent auf 9,55 USD) und Silgan (+ 5,32 Prozent auf 38,61 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Americas Car-Mart (-15,98 Prozent auf 5,47 USD), ADTRAN (-13,22 Prozent auf 12,58 EUR), AXT (-12,42 Prozent auf 79,50 USD), Elron Electronic Industries (-11,03 Prozent auf 1,51 USD) und Comtech Telecommunications (-8,34 Prozent auf 4,12 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.306.270 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,300 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,54 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,86 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net