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Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel mit Verlusten

13.03.26 22:33 Uhr
Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Freitagshandel mit Verlusten | finanzen.net

So performte der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
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25,10 EUR -0,98 EUR -3,76%
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America's Car-Mart Inc.
13,53 USD -1,71 USD -11,22%
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Century Casinos Inc.
1,26 EUR 0,04 EUR 3,28%
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CIENA Corp.
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Commercial Vehicle Group Inc.
1,98 EUR 0,36 EUR 22,22%
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Credit Acceptance Corp.
424,00 EUR -2,00 EUR -0,47%
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Lifetime Brands IncShs
2,72 EUR 0,14 EUR 5,43%
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Methanex Corp.
50,50 EUR 3,50 EUR 7,45%
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NVIDIA Corp.
157,90 EUR -1,04 EUR -0,65%
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Rambus Inc.
77,44 EUR -0,36 EUR -0,46%
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SIGA Technologies Inc.
5,26 USD -0,21 USD -3,84%
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Strategy (ex MicroStrategy)
122,00 EUR 4,20 EUR 3,57%
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Ultralife Batteries Inc.
5,48 EUR 0,40 EUR 7,87%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
22.105,4 PKT -206,6 PKT -0,93%
Charts|News|Analysen

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 0,93 Prozent auf 22.105,36 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,510 Prozent stärker bei 22.425,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 22.311,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.069,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 22.521,38 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,355 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 13.02.2026, einen Wert von 22.546,67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wies der NASDAQ Composite 23.195,17 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 17.303,01 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,86 Prozent. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.061,97 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 24,46 Prozent auf 2,90 USD), Lifetime Brands (+ 9,48 Prozent auf 3,81 USD), Ultralife Batteries (+ 8,09 Prozent auf 6,55 USD), American Superconductor (+ 6,02 Prozent auf 31,02 USD) und Rambus (+ 4,71 Prozent auf 94,01 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Americas Car-Mart (-11,22 Prozent auf 13,53 USD), Methanex (-10,87 Prozent auf 51,75 USD), Credit Acceptance (-9,35 Prozent auf 447,79 USD), Century Casinos (-8,39 Prozent auf 1,31 USD) und Adobe (-7,58 Prozent auf 249,32 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 37.384.095 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,886 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert mit 1,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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