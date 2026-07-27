Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Dienstagshandels

Index im Fokus

28.07.26 22:32 Uhr

Heute zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,22 Prozent auf 24.876,91 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,429 Prozent leichter bei 24.825,07 Punkten, nach 24.932,08 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 24.984,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.581,01 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 25.297,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24.663,80 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, bei 21.178,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,06 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Repligen (+ 10,90 Prozent auf 145,34 USD), JetBlue Airways (+ 10,50 Prozent auf 6,00 USD), SIGA Technologies (+ 7,74 Prozent auf 3,34 USD), Zebra Technologies (+ 7,49 Prozent auf 284,40 USD) und Agilysys (+ 7,23 Prozent auf 110,70 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Amkor Technology (-24,74 Prozent auf 45,69 USD), TTM Technologies (-12,14 Prozent auf 108,69 USD), Ultra Clean (-10,89 Prozent auf 77,50 USD), FormFactor (-10,70 Prozent auf 88,23 USD) und AXT (-10,69 Prozent auf 42,76 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 36.627.894 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,403 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net