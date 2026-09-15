Verluste in New York: NASDAQ Composite gibt schlussendlich nach

NASDAQ Composite-Performance im Blick

15.09.26 22:33 Uhr

Der NASDAQ Composite notierte am Abend im negativen Bereich.

Letztendlich fiel der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,78 Prozent auf 25.981,57 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,176 Prozent tiefer bei 26.140,23 Punkten in den Handel, nach 26.186,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.943,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26.172,12 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.729,16 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Stand von 26.683,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.348,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,82 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cirrus Logic (+ 5,05 Prozent auf 122,21 USD), Nortech Systems (+ 4,99 Prozent auf 11,79 USD), F5 Networks (+ 4,71 Prozent auf 430,88 USD), CIENA (+ 4,60 Prozent auf 334,33 USD) und QUALCOMM (+ 4,25 Prozent auf 187,80 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Ionis Pharmaceuticals (-8,15 Prozent auf 47,25 USD), Dorel Industries (-7,49 Prozent auf 1,03 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-6,57 Prozent auf 7,25 USD), Astronics (-6,09 Prozent auf 66,64 USD) und EZCORP (-6,07 Prozent auf 30,34 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.254.816 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net