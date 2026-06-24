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NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone

25.06.26 22:32 Uhr
Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone | finanzen.net

So performte der NASDAQ Composite am Donnerstag schlussendlich.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.358,6 PKT -118,0 PKT -0,46%
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Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,46 Prozent tiefer bei 25.358,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,974 Prozent höher bei 25.724,78 Punkten in den Handel, nach 25.476,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.724,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.123,43 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 4,25 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.343,97 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 25.03.2026, einen Wert von 21.929,83 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 25.06.2025, mit 19.973,55 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,14 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 37,51 Prozent auf 18,00 USD), BlackBerry (+ 19,95 Prozent auf 10,34 USD), Applied Materials (+ 13,42 Prozent auf 668,00 USD), Dorel Industries (+ 12,52 Prozent auf 1,24 USD) und Ultra Clean (+ 11,29 Prozent auf 120,66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Comtech Telecommunications (-12,77 Prozent auf 2,05 USD), Innodata (-10,26 Prozent auf 73,18 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,35 Prozent auf 85,33 USD), SIGA Technologies (-8,56 Prozent auf 3,95 USD) und Nexstar Media Group (-7,90 Prozent auf 154,70 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41.095.628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,263 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,97 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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